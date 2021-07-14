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    الدبلوماسيون يشاهدون حجم البربرية الأرمنية خلال زيارة شوشا

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٣]

    باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تنظيم زيارات السفراء الاجانب لدى اذربيجان وممثلي المنظمات الدولية الى شوشا المحررة من الاحتلال الأرمني مسألة مهمة. لأن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة من حيث نقل المعلومات عن البربرية الأرمنية إلى المجتمع الدولي منذ حوالي 30 عاما.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها سوينج فتحعلييفا نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية للمجلس الوطني.

    "إن السفراء الذين زاروا شوشا شهدوا مرة أخرى ميدانيا من هم الأصحاب الحقيقيون لهذه الأراضي. لقد رأوا أنه إذا اعتبر الأرمن حقا هذه الأراضي كوطن لهم، فشاركوا في أعمال البناء ولا النشاط الهمجي لمدة 30 عاما. آثار الأعمال البربرية التي ارتكبت في الأراضي المحررة هي أحد الأدلة على أن هذه الأراضي لم تكن أبدا للأرمن. وعلى العكس من ذلك، يثبت بدء أذربيجان أعمال الإعمار وإعادة البناء في فترة وجيزة بعد الحرب الوطنية أن هذه الأراضي تنتمي إليها تاريخيا".

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