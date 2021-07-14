الرئيس التركي يلتقي وفد المجلس الوطني الأذربيجاني
AzerTAg.az
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
أنقرة، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والعلاقات بين البرلمانات صمد سيدوف والوفد المرافق له.
أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس رجب طيب أردوغان التقط صورة تذكارية مع نواب المجلس الوطني الاذربيجاني.
يضم الوفد البرلماني الأذربيجاني النواب عاصم مولازاد ونيقار أرباداراي ونسيب محامعلييف وأركين قديرلي.
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