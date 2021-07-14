  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس التركي يلتقي وفد المجلس الوطني الأذربيجاني

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٢]

    أنقرة، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والعلاقات بين البرلمانات صمد سيدوف والوفد المرافق له.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس رجب طيب أردوغان التقط صورة تذكارية مع نواب المجلس الوطني الاذربيجاني.

    يضم الوفد البرلماني الأذربيجاني النواب عاصم مولازاد ونيقار أرباداراي ونسيب محامعلييف وأركين قديرلي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس التركي يلتقي وفد المجلس الوطني الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
    الدبلوماسيون يشاهدون حجم البربرية الأرمنية خلال زيارة شوشا
    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٨]
    الخارجية: ندين بشدة محاولات أرمينيا انتهاك السلم الهش في المنطقة بإطلاق النار على مواقع أذربيجان
    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير إسرائيل
    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٤٦]
    الخارجية: لا يحق لأرمينيا حتى أن تعلق على أية زيارة تتحقق داخل حدود أذربيجان
    الرئيس التركي يلتقي وفد المجلس الوطني الأذربيجاني