أذربيجان: تسجيل 146 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 73 مصابا

باكو، 14 يوليو / تموز، )أذرتاج(

سجلت إصابة 146 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 73 مصابا هذا المرض ولا تسجيل حالة وفاة من بين المصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 337 ألف و602 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و946 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4988 مريض منهم ويستمر علاج 1668 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و876 ألف و962 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9046 فحص طبي.