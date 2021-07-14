  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم 41 ألفا و696 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 41 ألفا و696 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 14 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 18 ألفا و222 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و23 ألفا و474 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و200 ألف و994 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و512 ألف و773 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و688 ألف و221 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 41 ألفا و696 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
    أذربيجان: تسجيل 146 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 73 مصابا
    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٣]
    أذربيجان: تطعيم 50 ألفا و784 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥‎١]
    أذربيجان: تسجيل 133 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 71 مصابا
    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٤]
    أذربيجان: تطعيم 564 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 12 يوليو
    أذربيجان: تطعيم 41 ألفا و696 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم