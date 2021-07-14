أذربيجان: تطعيم 41 ألفا و696 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 41 ألفا و696 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 14 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 18 ألفا و222 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و23 ألفا و474 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و200 ألف و994 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و512 ألف و773 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و688 ألف و221 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.