مواقع الجيش الاذربيجاني حول شوشا تتعرض لاطلاق النار الأرميني
AzerTAg.az
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٠٦]
باكو، 15 يوليو (أذرتاج)
قامت الوحدات المسلحة الارمينية غير القانونية المتواجدة في الأراضي الأذربيجانية التي تمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت في ليلة 15 يوليو بإطلاق النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركز في محيط مدينة شوشا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه لا يوجد جريح وقتيل في صفوف الجيش الاذربيجاني.
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