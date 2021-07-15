رئيس الوزراء يستقبل عمدة تبيليسي

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء علي أسدوف عمدة عاصمة جورجيا تبيليسي كاخابر كالادزي.

قال مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء اسدوف اعرب في اللقاء عن أمله عن مساهمة هذه الزيارة في علاقات أذربيجان وجورجيا وباكو وتبيليسي.

وجرى خلال المحادثة تبادل الآراء حول العلاقات الاقتصادية والإنسانية.