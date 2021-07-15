باكو، 15 يوليو، أذرتاج

عقد اجتماع فريق العمل لشؤون النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا لمقر تنسيق فعاليات إعادة إعمار الأراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع المنعقد بحضور ممثلي المؤسسات العامة ذات الصلة المنضمة إلى فريق العمل ناقش المشاريع قيد التنفيذ حاليا بغية إعادة اعمار البنية التحتية للنقل والاتصالات في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني والاعمال المنفذة في انشاء الطرق البرية والسكك الحديدية والمطارات الجوية وإقامة شبكات الاتصالات الخلوية وفقا للحاجات القائمة وتنظيم خدمات الاتصالات وأوضاع تنفيذ المشاريع الخاصة بها ونتائج أولية للأبحاث الإشعاعية والبيئية الإشعاعية في أراضي المحافظات المحررة من الاحتلال.

يرأس مقر التنسيق المؤسس على اساس مرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر في 24 نوفمبر عام 2020م رئيس الديوان الرئاسي سمير نورييف.