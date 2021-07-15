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    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و135 ألف و272 نسمة

    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٣:١٦]

    باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 16 ألفا و139 شخص أو 0.2 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و135 ألف و272 نسمة حتى الأول من شهر يونيو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

    ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

     

    AZERTAG.AZ :عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و135 ألف و272 نسمة
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