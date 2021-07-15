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    اقتصاد


    زيادة الدخل الفردي للسكان

    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣١]

    باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 27 مليارا و580.7 مليون مانات بزيادة 0.4 في المائة خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي ألفين و755.4 مانات.

    كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 24 مليارا و780 مليون مانات.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الدخل الفردي للسكان
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