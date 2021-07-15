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    انخفاض إنتاج البنزين للسيارات في البلاد بنسبة 5.3 %

    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]

    باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أنتج مليون و230.8 ألف طن من وقود الديزل و579.1 ألف طن من البنزين للسيارات و211.8 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و241.4 ألف طن من الكيروسين و24.4 ألف طن من المازوت و24.6 ألف طن من زيوت التشحيم و150.1 ألف طن من القار و131.8 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ارتفع بنسبة 3 في المئة مقارنة مع يناير - يونيو من العام السابق وبلغت مليار و977 مليون مانات.

    انخفض إنتاج بنزين للسيارات بنسبة 5.3 في المائة وإنتاج وقود المازوت بنسبة 37.8 في المائة والكيراثين بنسبة 4 في المائة.

    AZERTAG.AZ :انخفاض إنتاج البنزين للسيارات في البلاد بنسبة 5.3 %
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