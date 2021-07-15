نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم

باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم نقل 17 مليارا و70.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير - يونيو، الأمر الذي ارتفع 9.5 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من نفس الأشهر.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 49 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 8 مليارات و368.5 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.