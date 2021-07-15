ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 8.8 في المائة

باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ارتفع استخراج الغاز الطبيعي في قطاع التعدين بنسبة 8.8 في المائة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان قيمة انتاج المؤسسات الصناعية خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري بلغت 23.1 مليارات مانات او اكثر بنسبة 0.3 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع الإنتاج في قطاع توليد الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد بنسبة 1.2 في المائة وارتفع في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.2 في المائة.