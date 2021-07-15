نقل 13 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٨]
باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم تصدير 17 مليونا و458.1 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 13 مليونا و72.3 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن مليون و649.8 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.
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