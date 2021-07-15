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    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم تصدير 13.22 الف طن من الكيروسين بقيمة 6.39 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 452.2 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 196.5 مليون دولار وأكثر من 31.1 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 7.1 مليون دولار و133 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 7.9 مليون دولار هذه الفترة.

     

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