أذربيجان: تسجيل 199 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 74 مصابا

باكو، 15 يوليو / تموز، )أذرتاج(

سجلت إصابة 199 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 74 مصابا هذا المرض وتوفي مصابان بالفيروس في 14 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 337 ألف و801 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 331 ألف و20 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4990 مريض منهم ويستمر علاج 1791 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و886 ألف و55 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9 آلاف و93 فحصا طبيا.