أذربيجان: تطعيم 42 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 15 يوليو

باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 41 الف و733 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 15 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 17 ألفا و994 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و23 ألفا و739 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و242 ألف و727 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين 530 ألف و767 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و711 ألف و960 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.