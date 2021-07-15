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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر منتجات إلى 100 دولة خلال 5 أشهر

    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٦]

    باكو، 15 يوليو / تموز، )أذرتاج(

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 169 دولة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 100 دولة واستيرادها من 156 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 100 دولة خلال 5 أشهر
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