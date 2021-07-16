أذربيجان أرسلت 50 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى أوزبكستان في إطار "كوفاكس"

طشقند، 16 يوليو (أذرتاج)

يزور نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطافاييف والوفد المرافق له أوزبكستان للمشاركة في المؤتمر الدولي في شعار "آسيا المركزية والجنوبية: التواصل الإقليمي. تحديات وفرص" المزمع انعقاده في طشقند في 16 يوليو.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد الاذربيجاني أحضر معه 50 ألف جرعة من لقاح "استرا زانيسا" الى أوزبكستان في إطار برنامج كوفاكس، ذلك بدعم من السفارة الأذربيجانية في أوزبكستان وممثلية يونيسف في هذا البلد.

سلمت اللقاحات في ارض المطار الى مركز الوباء والصحة العامة لدى وزارة الصحة الأوزبكية.