جورجيا قد تعيد فرض بعض القيود بسبب الجائحة
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٥٣]
تبيليسي، 16 يوليو (اذرتاج)
قد تعيد جورجيا فرض بعض القيود بسبب الجائحة.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذا قالته وزيرة الصحة الجورجية ايكاتيرينا تيكارادزه في مقابلة أجرتها معها قناة "ايميدي" التلفزيونية. لم تحدد الوزيرة أنواع القيود. لكنها أوضحت ان هذه القيود قد ترتبط بالفعاليات المتعلقة بالتسلية. يزداد الوضع الوبائي سوءا وعاد الفيروس يتفشى بسرعة ولن تتوقف وتيرة تفشيه دون التدخل السريع.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٠٢]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٩]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣١]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٦]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٦]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠١]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٦]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٥]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٦]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك