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    جورجيا قد تعيد فرض بعض القيود بسبب الجائحة

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٥‎٣]

    تبيليسي، 16 يوليو (اذرتاج)

    قد تعيد جورجيا فرض بعض القيود بسبب الجائحة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذا قالته وزيرة الصحة الجورجية ايكاتيرينا تيكارادزه في مقابلة أجرتها معها قناة "ايميدي" التلفزيونية. لم تحدد الوزيرة أنواع القيود. لكنها أوضحت ان هذه القيود قد ترتبط بالفعاليات المتعلقة بالتسلية. يزداد الوضع الوبائي سوءا وعاد الفيروس يتفشى بسرعة ولن تتوقف وتيرة تفشيه دون التدخل السريع.

     

    AZERTAG.AZ :جورجيا قد تعيد فرض بعض القيود بسبب الجائحة
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    جورجيا قد تعيد فرض بعض القيود بسبب الجائحة