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    تدشين وحدة عسكرية جديدة تالية في أراضي محافظة أغدام المحررة – تقرير مصور

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٦]

    أغدام المحررة، 16 يوليو، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع إن وحدة عسكرية جديدة تالية دشنت في أراضي محافظة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    ونقل قائد الوحدة العسكرية اللواء حكمت حسنوف تهاني وزير الدفاع إلى افراد الوحدة متمنيا لهم نجاحا في خدمتهم العسكرية.

    ووزعت هدايا قيمة على مجموعة من الجنود المتميزين في الخدمة العسكرية.

     

     

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