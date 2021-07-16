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    ولادة أكثر من 47 ألفا مولود جديد في أذربيجان خلال 5 أشهر

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٦]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ولد 47 ألفا و156 مولود جديد في أذربيجان خلال شهري يناير - مايو من العام الجاري وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 11.4 مولود جديد.

    وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 53.1 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.9 في المائة منهم هن الإناث.

    ولد 1180 مولود جديد توائم و30 منهم ثلاثة توائم.

    وسجلت 31 ألفا و849 حالة وفاة في البلد خلال العام السابق وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 7.7 حالة.

    AZERTAG.AZ :ولادة أكثر من 47 ألفا مولود جديد في أذربيجان خلال 5 أشهر
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