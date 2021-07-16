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    اقتصاد


    لقاء بين شركات لكل من ولاية كراسنودار الروسية وأذربيجان

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٧]

    باكو، 16 يوليو (أذرتاج)

    جرى لقاء عبر الاتصال المرئي بين شركات كراسنودار وأذربيجان بدعم من المجلس الاذربيجاني الروسي للاعمال والمجلس الروسي الاذربيجاني للاعمال وإدارة ولاية كراسنودار الروسية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان الطرفين استمعا في الحدث الى كلمات عن أنشطة اذبرومو والممثلية التجارية الروسية في أذربيجان ومركز الصادرات الروسي وإدارة السياسة الصناعية في ولاية كراسنودار وغيرها من المؤسسات في مجال توسيع التصدير وتطوير التجارة. كما احيط المشاركون الروس علما ببيئة الاعمال والاستثمار المناسبة الناشئة في أذربيجان ، مشروع "منطقة ألات الاقتصادية الحرة.

    استمر حدث بلقاءات ثنائية بين رواد الاعمال المشتغلين في المنتجات الغذائية وصناعة التعليب وإنتاج المعدات الخاصة.

     

    AZERTAG.AZ :لقاء بين شركات لكل من ولاية كراسنودار الروسية وأذربيجان
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