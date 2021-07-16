إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 6 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠١]
باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في أشهر يناير – يونيو من العام الجاري 11 مليارا و755 مليون مانات ومصروفاتها 11 مليارا و590.5 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 164.5 مليون مانات من الناتج المحلي الإجمالي.
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