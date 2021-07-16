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    طاقم الحكام البرتغالي يقود مباراة اولمبياكوس – نفطجي بدوري الأبطال

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١٢]

    باكو، 16 يوليو، أذرتاج

    عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم حكام لادارة مباراة يحل نفطجي باكو ضيفا على اولمبياكوس اليوناني ضمن المرحلة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن طاقم الحكام البرتغالي المترأس من جانب سيلفا بينيرو جواو بدرو يقود المباراة التي تنظم 21 يوليو على ملعب جيورجيوس كارايسكاكيس في بيريوس.

    يذكر أن مباراة الإياب تنظم في باكو 28 يوليو. وقد تجاوز نفطجي المرحلة الأولى نادي دينامو تبيليسي الجورجي 1-2 و2-1 بالفوز الثنائي.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :طاقم الحكام البرتغالي يقود مباراة اولمبياكوس – نفطجي بدوري الأبطال
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