صبائل يودع لاعبه الأجنبي الآخر المنتهية مدة عقده

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

ودع نادي صبائل باكو لكرة القم لاعبه الأجنبي الآخر المنتهية مدة عقده.

قال النادي في بيان أن قيادة النادي رفعت الشكر للاعب الوسط من جنوب إفريقيا هندريك اكشتاين البالغ 30 عاما من العمر على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.

يذكر أن اكشتاين انضم إلى صبائل منذ 2019م ولعب 29 مباراة وسجل 3 أهداف.