مفتي موسكو يرد على انتقادات بعض المنظمات بشأن عيد الأضحى

باكو، 16 يوليو (أذرتاج)

إن لحوم الاضاحي المعلبة ترسل كمساعدة إنسانية الى البلدان الفقيرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مجلس مسلمي روسيا مفتي موسكو آلبير كرقانوف في رده على اتهامات بعض المنظمات حول ذبح عدد هائل من الاضاحي والاسراف في عيد الأضحى. أضاف ان لحوم الأضاحي المذبوحة في أيام عيد الأضحى وكذلك في الحج بالمملكة العربية السعودية يتم توزيعها بين سكان البلدان الفقيرة والمتعرضة للعمليات العسكرية.

وقال كرفانوف ان مسلمي روسيا يمكنهم اختيار الاضاحي عبر الانترنت بسبب الجائحة. سيتم توصيل لحوم الاضاحي المذبوحة بطريق الحلال الى منزل الطالب.

يجب الذكر ان صلاة العيد ستقام عبر الاتصال المرئي في مدينة ولاية موسكو وسانت بطرسبورغ والعديد من المناطق الروسية بسبب جائحة فيروس كورونا.