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    إعلان حجم استثمار بي بي في مشاريع اجتماعية بأذربيجان

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٠]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 78.5 مليار دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الشركة البريطانية حريصة على مواصلة استثمار المجالات الاجتماعية في أذربيجان.

    وتشمل هذه المشاريع برامج تعليمية وبناء القدرات في المجتمعات المحلية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية للمجتمعات والحصول على التمويل والدعم للشركات المحلية من خلال التدريب ودعم التراث الثقافي وتطوير الرياضة والمساعدة الفنية للوكالات الحكومية.

    يذكر أن شركة بي بي البريطانية هي اكبر المستثمرين الأجانب في قطاع النفط والغاز في أذربيجان ولها أسهم في مشاريع كتلة المكامن البحرية للنفط والغاز اذري – جيراق – جونشلي العميقة وحقل شاه دنيز للغاز والمكثفات وخط أنابيب النفط التصديري الرئيس باكو – تفليس – جيهان وخط أنابيب الغاز جنوب القوقاز.

     

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