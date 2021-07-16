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    سياسة


    مندوب نخجوان في باكو يستقبل السفير التركي في أذربيجان

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣١]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي الدائمة في باكو بختيار عسكروف مع السفير التركي في أذربيجان جاهد باغجي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المندوبية الدائمة أن الجانبين ناقشا العلاقات السياسية والاقتصادية والشراكة رفيعة المستوى وتعزيز العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية وتوسيع التعاون في مجالات العلم والتعليم والثقافة والوضع الإقليمي وفتح ممر زنقزور والمشاريع الاقتصادية الجديدة والمهام القادمة وغيرها من المواضيع الشيقة الأخرى.

    AZERTAG.AZ :مندوب نخجوان في باكو يستقبل السفير التركي في أذربيجان
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    مندوب نخجوان في باكو يستقبل السفير التركي في أذربيجان مندوب نخجوان في باكو يستقبل السفير التركي في أذربيجان مندوب نخجوان في باكو يستقبل السفير التركي في أذربيجان مندوب نخجوان في باكو يستقبل السفير التركي في أذربيجان