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    طاقم الحكام الإسباني يقود مباراة الإياب بين نفطجي وأولمبياكوس بدوري ابطال أوروبا

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 16 يوليو، أذرتاج

    عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم حكام لقيادة مباراة إياب يحل اولمبياكوس اليوناني ضيفا على نفطجي باكو ضمن المرحلة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن طاقم الحكام الإسباني المترأس من جانب ريكاردو دي بورغوس يقود المباراة التي تنظم 28 يوليو على ملعب باكسيل أرينا في باكو.

    يذكر أنه تجاوز نفطجي المرحلة الأولى نادي دينامو تبيليسي الجورجي 1-2 و2-1 بالفوز الثنائي.

    AZERTAG.AZ :طاقم الحكام الإسباني يقود مباراة الإياب بين نفطجي وأولمبياكوس بدوري ابطال أوروبا
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