وزارة الدفاع: أرمينيا تتحمل مسئولية على التصعيد في الحدود بين الدولتين

باكو، 16 يوليو (أذرتاج)

اطلقت القوات المسلحة لارمينيا المتمركزة قرب قرية آرازدايان لمحافظة ويدي في أرمينيا حوالي الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهرا في 16 يوليو النار باستخدام الأسلحة المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركزة في اتجاه محافظة ساداراك الواقعة في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في نخديوان. لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

تحذر وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا من مغبة التصعيد وتعلن ان أرمينيا تتحمل المسئولية الكاملة على التصعيد على طول الحدود بين الدولتين.