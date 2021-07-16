حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

بلغ حجم المبيعات للمستهلكين خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري 19 مليارا و383.1 مانات. وبلغت حصة البضائع الغذائية والمشروبات ومنتجات التبع 10 مليارات و436.8 مانات وقسط المنتجات غير الغذائية 8 مليارات و946.3 مانات من شبكة تجارة التجزئة.

وقالت اللجنة الحكومية للإحصاءات في تصريح لوكالة أذرتاج أن حجم الخدمات المدفوعة بنسبة 1.7 في المائة إلى تسويق البضائع الغذائية وتسويق المشروبات ومنتجات التبغ و2.3 في المائة إلى منتجات الغزل والنسيج والملابس والأحذية و322.7 في المائة إلى السلع الكهربائية والأثاث و17.4 في المائة إلى وقود السيارات و173.8 في المائة إلى الأدوية والمواد الطبية و148.9 في المائة إلى أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والمواد المطبوعة و17.4 في المائة إلى غير الغذائية.