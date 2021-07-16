نفطجي يتقدم في جدول ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراتب أندية أذربيجان في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

تقدم نادي نفطجي باكو في جدول ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن نفطجي تقدم 17 مرتبة إلى المرتبة الـ151 بعد فوزه مرتين على خصمه الجورجي دينامو في المرحلة التأهيلية الأولى بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي حيث بلغ معدل النادي 000ر7 نقاط بجانب شتورم غراز النمساوي وسوريخ السويسري.

يذكر أن مراتب الأندية الأذربيجانية الأخرى لم تتغير في جدول الترتيب حيث يحتل قراباغ اغدام المرتبة الـ77 نرصيد 500ر17 نقطة وكشلة الـ254 برصيد 000ر4 نقاط وغابالا الـ290 برصيد 500ر3 نقاط وكل من سومغايت وصبائل وزيرة الـ337 برصيد 525ر2 نقطتين.