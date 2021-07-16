أذربيجان: تسجيل 169 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 92 مصابا

باكو، 16 يوليو / تموز، )أذرتاج(

سجلت إصابة 169 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 92 مصابا هذا المرض ولا تسجيل حالة وفاة من بين المصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 337 ألف و970 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 331 ألف و112 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4990 مريض منهم ويستمر علاج 1868 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و894 ألف و683 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و628 فحص طبي.