أذربيجان: تطعيم 41 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 16 يوليو

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 40 الفا و774 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 16 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 18 ألفا و123 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و22 ألفا و651 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و283 ألف و501 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و548 ألف و890 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و734 ألف و611 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.