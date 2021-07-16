  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم 41 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 16 يوليو

    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 40 الفا و774 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 16 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 18 ألفا و123 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و22 ألفا و651 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و283 ألف و501 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و548 ألف و890 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و734 ألف و611 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 41 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 16 يوليو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
    أذربيجان: تسجيل 169 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 92 مصابا
    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
    أذربيجان: تطعيم 42 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 15 يوليو
    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
    أذربيجان: تسجيل 199 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 74 مصابا
    ١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]
    أذربيجان: تطعيم 41 ألفا و696 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    أذربيجان: تطعيم 41 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 16 يوليو