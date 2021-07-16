ارتفاع امدادات النفط العالمية خلال يونيو

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ارتفعت إمدادات النفط العالمية بمقدار 1.1 مليون برميل خلال شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بشهر مايو وبلغ متوسطها 94.5 مليون برميل يوميا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري أن إنتاج النفط من خارج أوبك انخفض بمقدار 520 ألف برميل إلى متوسط 68.5 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي.