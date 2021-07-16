البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ17 يوليو
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يوليو / تموز.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 17 يوليو / تموز.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠١]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣١]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣١]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٦]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢١]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٦]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٥]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٦]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك