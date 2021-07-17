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    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 190 مليون شخص

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [٠٩:٤٧]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 4 ملايين و89 ألفا و586 شخص خلال حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا ارتفع بواقع 490 الف و208 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 190 مليون و197 ألف و568 شخص.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

    وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

    أصيب 34.9 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (31 مليون شخص) والبرازيل (19.3 مليون) وفرنسا (5.9 مليون) وروسيا (5.8 مليون) وتركيا (5.5 مليون).

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 190 مليون شخص
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