وزير الاقتصاد: إصدار 36.6 مليون مانات قروض مسهلة لتمويل 546 مشروع استثماري

تم اصدار 36.6 مليون مانات قروض مسهلة لتمويل 546 مشروع استثماري خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري، حسبما افادته وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

ومن المتوقع أن تخلق هذه القروض 1009 فرصة عمل جديدة في المشاريع الاستثمارية. خلال هذه الفترة، تم منح 97.1 بالمائة من القروض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 58.2 في المائة من القروض المسهلة لإنتاج ومعالجة المنتجات الزراعية و28.1 في المائة لإنتاج وتجهيز المنتجات الصناعية و13.7 في المائة لمناطق أخرى.