باكو، 17 يوليو، أذرتاج أنهى نادي نفطجي باكو انتقال المدافع البرتغالي هوغو باستو. قال النادي في بيان إن الطرفين اتفقا على العقد مدته عامان ويرتدي المدافع البالغ 28 عاما من العمر قميصا مرقما بـ4. وكان اخر نادي المدافع باستو نادي أشتوريل الذي توج بلقب بطل دوري الدرجة الأولى البرتغالي وسجل باستو 4 اهداف.

AZERTAG.AZ : نفطجي ينهي انتقال المدافع البرتغالي

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