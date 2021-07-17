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    زيرة يختم انتقال مهاجم دي غرافشاب مغربي الأصل

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٤]

    باكو، 17 يوليو، أذرتاج

    عزز نادي زيرة باكو لكرة القدم تشكيله بلاعب جديد.

    قال النادي في بيان إن النادي الباكوي ختم انتقال المهاجم الندرلاندي مغربي الأصل محمد حمداوي بتوقيع عقد لمدة سنتين.

    يذكر أن المهاجم البالغ 28 عاما من العمر انتقل من نادي دي غرافشاب الهولندي وقد ارتدى قمصان ويتيس ودوردريخت وتويتنته أيضا.

    AZERTAG.AZ :زيرة يختم انتقال مهاجم دي غرافشاب مغربي الأصل
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