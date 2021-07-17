مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود تتعرض لإطلاق النار من أرمينيا

باكو، 17 يوليو (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني المتمركزة في قرية ايستيسو في محافظة كالبجار وفي قرية اغدام في محافظة تاووز لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في قرية يوخاري شورجا في محافظة باساركيجار من الساعة 20:40 الى الساعة 22:30 في 16 يوليو ومن قرية موسيسقيخ بمحافظة بيرد حوالي الساعة الواحدة ليلا في 17 يوليو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا، المتمركزة قرب قرية آرازدايان في محافظة ويدي أطلقت النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار في الساعة 08:30 في 17 يوليو على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظة ساداراك بجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على الجانب المقابل.

لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.