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    أذربيجان أرسلت 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى قيرغيزستان في إطار "كوفاكس"

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    بشكيك، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أرسلت أذربيجان 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الاى قيرغيزستان في إطار "كوفاكس".

    أفادت وكالة اذرتاج ان اللقاحات سلمت في ارض مطار ماناس الدولي الى نائب وزير الخارجية القيرغيزستاني آداخان مدماروف ومسؤولين آخرين.

    ألقى آداخان مدوماروف كلمة في الحفل وشكر أذربيجان الصديقة على مساعدتها الإنسانية في وقت يصعب فيه الوضع الوبائي في قيرغيزستان وقال إن هذه الخطوة هي مظهر الأخوة بين بلدينا.

    تم التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص المساعدات الإنسانية خلال زيارة وزير الخارجية القيرغيزي رسلان كازاكباييف إلى أذربيجان في الفترة ما بين 1-3 يوليو من هذا العام.

    يذكر ان أذربيجان أرسلت 64 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قيرغيزستان في اطار التدابير لمكافحة كوفيد -19.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان أرسلت 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى قيرغيزستان في إطار "كوفاكس"
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    أذربيجان أرسلت 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى قيرغيزستان في إطار "كوفاكس" أذربيجان أرسلت 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى قيرغيزستان في إطار "كوفاكس" أذربيجان أرسلت 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى قيرغيزستان في إطار "كوفاكس"