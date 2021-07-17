لاعب منتخب أذربيجان يواصل مشواره في الإمارات العربية المتحدة

باكو، 17 يوليو، أذرتاج

غادر مدافع منتخب أذربيجان لكرة القدم بهلول مصطفازاده ناديه صباح باكو.

قال النادي في بيان إن العقد مع المدافع البالغ 24 عاما من عمره فسخ على الاتفاق المتبادل وسيواصل اللاعب مصطفى زاده مشواره في نادي العين الإماراتي الذي يدربه المدرب الاوكراني الشهير سيرغي ريبروف.

يذكر أن مصطفى زاده كان يرتدي قميص صباح منذ عام 2019م.