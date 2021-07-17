لاعب منتخب أذربيجان يواصل مشواره في الإمارات العربية المتحدة
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥١]
باكو، 17 يوليو، أذرتاج
غادر مدافع منتخب أذربيجان لكرة القدم بهلول مصطفازاده ناديه صباح باكو.
قال النادي في بيان إن العقد مع المدافع البالغ 24 عاما من عمره فسخ على الاتفاق المتبادل وسيواصل اللاعب مصطفى زاده مشواره في نادي العين الإماراتي الذي يدربه المدرب الاوكراني الشهير سيرغي ريبروف.
يذكر أن مصطفى زاده كان يرتدي قميص صباح منذ عام 2019م.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٠٢]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٤]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٣٨]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥١]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٤٠]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠١]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥٦]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
١٥.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٤]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك