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    تصدير أكثر من 85 ألف طن من القار النفطي في 6 أشهر

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎٤]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم تصدير 85.3 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 16.7 مليون دولار امريكي.

     

    AZERTAG.AZ :تصدير أكثر من 85 ألف طن من القار النفطي في 6 أشهر
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