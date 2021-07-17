انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٠٢]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم تصدير 13 مليونا و545.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - يونيو من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 5 مليارات و743.6 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 15 مليونا و343.4 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 5 مليارات و339.4 مليون دولار.
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