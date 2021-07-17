ارتفاع حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 646 ألف طن من منتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - يونيو من أذربيجان.

بلغت تكلفة المنتجات النفطية المصدرة خلال 283 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 606.5 ألف طن من المنتجات النفطية من البلد وبلغت تكلفتها 162.9 مليون دولار.