الرئيس علييف يعفي سفير البلد في كازاخستان
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥٥]
باكو، 17 يوليو، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 17 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في كازاخستان.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير رشاد عين الدين محمدوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية كازاخستان.
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