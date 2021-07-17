الرئيس علييف يعفي سفير البلد في باكستان

باكو، 17 يوليو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 17 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في جمهورية باكستان الإسلامية.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير علي فكرت علي زاده عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية باكستان الإسلامية.