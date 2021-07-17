باكو، 17 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 17 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في طاجكستان. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير علي مير ضامن قوّام عسكروف لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية طاجكستان.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعين سفيرا جديدا في طاجكستان

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