تسجيل أكثر من 19 ألف عقد زواج خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري 19 ألفا و141 عقد زواج و6745 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 4.6 عقود زواج و1.6 طلاق.
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